Ισραήλ: Πανηγυρισμοί για το τέλος εποχής Νετανιάχου (Βίντεο)

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Τελ Αβιβ, για να γιορτάσουν την αποχώρηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία ύστερα από 12 χρόνια. Ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης «πέρασε» με μικρή πλειοψηφία.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί ήταν οι πολίτες που γύρισαν την πλάτη τους στον Νετανιάχου, εξαιτίας της κακής διαχείρισης, όπως λένε, της πανδημίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών, οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ράμιν στο κέντρο του Τελ Αβιβ άνοιξαν και σαμπάνιες.

Tel Aviv is celebrating the end of the Netanyahu era pic.twitter.com/18WuN2vAvN

Celebrations erupt in Tel Aviv’s Rabin Square after Naftali Bennett was sworn in as Israel’s new prime minister, unseating Netanyahu after 12 years in office https://t.co/foQsOf8edk pic.twitter.com/fZAkqRImyg

— Haaretz.com (@haaretzcom) June 13, 2021