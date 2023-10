Ισραήλ: Θα είχε σχηματιστεί κρατήρας, αν είχαμε χτυπήσει εμείς το νοσοκομείο (VIDEO)

Με διάφορα στοιχεία ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να στηρίξει τον ισχυρισμό του ότι δεν βρίσκεται πίσω από το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 500 νεκρούς.

Αφού επικαλέστηκε βίντεο του Al Jazeera, που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης, δημοσίευσε πλάνα από drone που υποστηρίζει ότι αποδεικνύουν ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας δεν προκλήθηκε από τις δυνάμεις του.

Ένα χτύπημα από τα πυρομαχικά του, όπως σημειώνει, θα είχε σχηματίσει κρατήρα στο σημείο της έκρηξης και δεν θα κατέληγε απλά στην πρόκληση πυρκαγιάς στο χώρο πάρκινγκ του νοσοκομείου.

Στο βίντεο εικονίζεται το πάρκινγκ του νοσοκομείου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Χαμάς. Τα πλάνα δείχνουν ότι από την έκρηξη προκλήθηκε μεγάλη φωτιά στο σημείο, αλλά χωρίς να σχηματιστεί κρατήρας.

Τα ισραηλινά χτυπήματα γενικά αφήνουν μεγάλες τρύπες στο έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.

Τα πλάνα του drone δείχνουν επίσης θραύσματα να καταλήγουν σε κοντινά κτίρια, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα.

Το βίντεο του Al Jazeera που επικαλείται ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός επιμένει ότι το φρικιαστικό πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 500 νεκρούς, ήταν ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ, η οποία σκόπευε να χτυπήσει το Ισραήλ, αλλά εκτοξεύθηκε λάθος και εξερράγη.

Επικαλείται προς τούτο βίντεο του Al Jazeera, που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης.

