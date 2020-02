Ισραήλ: Θετική στο νέο κορωνοϊό επιβάτης του Diamond Princess

Ισραηλινή επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princessπου έχει πληγεί από το νέο κορωνοϊό, βρέθηκε θετική κατά την επιστροφή στη χώρα της σήμερα, Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.

Πρόκειται για μία από τους 11 Ισραηλινούς επιβάτες που επαναπατρίστηκαν και οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μετέφερε 3.700 ανθρώπους και τέθηκε σε καραντίνα ανοικτά της Γιοκοχάμα μετά την άφιξή του, στις 3 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα, που είναι ενήλικη, βρισκόταν σε καραντίνα στο Ιατρικό Κέντρο Σεμπά στην Τελ Χασόμερ, κοντά στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

«Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο κεντρικό εργαστήριο του υπουργείου Υγείας, μία από τους επιβάτες που επέστρεψαν από το πλοίο στην Ιαπωνία βρέθηκε θετική», ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωση το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

«Το εργαστήριο επιδιώκει επιβεβαίωση του ευρήματος. Οι υπόλοιποι επιβάτες που επέστρεψαν βρέθηκαν σήμερα αρνητικοί. Η ασθενής βρίσκεται σε καραντίνα και υπό επιτήρηση και δεν πρόκειται για μια μόλυνση που έλαβε χώρα στο Ισραήλ».

The 11 Israeli travelers who were staying on the cruise ship off the coast of Japan landed safely in #Israel and were evacuated by MDA teams to Tel Hashomer hospital.#coronavirus #stopcorona #COVID19 😷 pic.twitter.com/tqSuKZtffk

— Magen David Adom (@Mdais) February 21, 2020