Ισραήλ:Η γιορτή που κατέληξε σε τραγωδία-Βίντεο από το ποδοπάτημα

Ανείπωτη θλίψη στο Ισραήλ όπου θρησκευτική γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν το πλήθος ποδοπατήθηκε.

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 44 ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 150, εκ των οποίων 5 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 18 σε σοβαρή. Η τραγωδία συνέβη όταν ποδοπατήθηκε το πλήθος των Χασισδιστών Εβραίων που είχε συγκεντρωθεί στο όρος Μερίν στο Βόρειο Ισράλ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε. Τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να έχουν ποδοπατηθεί.

Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες:

Σκηνές χάους διαδραματίστηκαν τα αμέσως επόμενα λεπτά, έπειτα από την κατάρρευση της εξέδρας… Βρισκόμενοι σε πανικό χιλιάδες πιστοί προσπαθούσαν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν ενώ αστυνομικοί και τραυματιοφορείς έκαναν τον δικό τους αγώνα προκειμένου να προσεγγίσουν τους τραυματίες.

Οι υπηρεσίες διάσωσης απέδωσαν τους θανάτους στον συνωστισμό του πλήθους. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί ήταν δεκάδες χιλιάδες, ίσως και να έφταναν τις 100 χιλιάδες.

Ήταν η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση στο Ισραήλ ύστερα από τη λήξη του lockdown.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η τραγωδία συνέβη όταν έπεσαν σε σκαλιά κάποιοι από τους συγκεντρωμένους και συμπαρέσυραν δεκάδες άλλους, λόγω της φοβερής πυκνότητας του πλήθους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας περίπου 30.000 άτομα. Περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

At least 38 people have died due to overcrowding at the Lag Ba'Omer Jewish festival in northern #Israel

Authorities also confirm over 50 people injured, 20 in critical condition. pic.twitter.com/nFfIWIWPJb

— Arwa Ibrahim (@arwaib) April 30, 2021