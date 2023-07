(Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από Παλαιστίνιους (ΒΙΝΤΕΟ)

Αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, απαντώντας στις εκτοξεύσεις πέντε ρουκετών από Παλαιστίνιους μαχητές, ενώ οι μονάδες τους αποσύρθηκαν από την Τζενίν, έπειτα από διήμερη επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην περιοχή, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Δώδεκα Παλαιστίνιοι και ένα ισραηλινός υπαξιωματικός σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής, με επίκεντρο τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, που άρχισε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση του Τσαχάλ -του ισραηλινού στρατού- στη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια.

Κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες στρατιώτες, τεθωρακισμένα, τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μηχανήματα έργου που διέλυσαν κτίρια και δρόμους.

Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι «η επιχείρηση που διεξάγεται εδώ και δύο ημέρες στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 12 Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ολοκληρώθηκε».

Χθες Τρίτη το βράδυ οι μονάδες του άρχισαν να αποσύρονται από την Τζενίν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του.

«Τα ισραηλινά στρατεύματα ξεκίνησαν την απόσυρση από την Τζενίν» είπε ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα, στα οποία εικονίζονται στρατιωτικά οχήματα, καθώς αποχωρούν από την περιοχή και επιστρέφουν στο ισραηλινό έδαφος.

Πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ προκαλώντας την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης της αεράμυνας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός. Όλες αναχαιτίστηκαν από συστοιχίες του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και κατά τις ως τώρα πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

