Ισραηλινός στρατός: Επεκτάθηκαν οι χερσαίες επιθέσεις τη νύχτα

Την επέκταση των χερσαίων επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας (30/10) ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, βάζοντας στο στόχαστρο στρατηγικές θέσεις της Χαμάς.

Με τον πολιορκημένο θύλακα να σφυροκοπείται αδιάκοπα, ο IDF ενημέρωσε πως αεροσκάφος, καθοδηγούμενο από επίγειες δυνάμεις χτύπησε φυλάκιο της Χαμάς και τους περισσότερους από 20 μαχητές της που βρίσκονταν σε αυτό.

IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight:

🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it.

🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023