Ιταλία-πυρκαγιές: Στάχτη πάνω από 200.000 στρέμματα γης

Περισσότερα από 200.000 στρέμματα δάσους αλλά και καλλιεργημένων εκτάσεων έχουν κάψει το τελευταίο 24ώρο σειρά πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Οριστάνο, στο νησί της Σαρδηνίας.

Παράλληλα, 400 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Στην περιοχή συνεχίζει να πνέει ισχυρός άνεμος και από χθες πραγματοποιούν συνεχώς ρίψεις νερού επτά Καναντέρ, μαζί με ελικόπτερα του ιταλικού στρατού και της πυροσβεστικής.

Η Σαρδηνία ζήτησε την έμπρακτη στήριξη και άλλων περιφερειών της χώρας ενώ η Ιταλία, με την σειρά της, απευθύνθηκε στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιπλέον βοήθεια.

Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 στέλνει η Ελλάδα

Άμεσα ανταποκρίθηκε η Ελλάδα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα της Ιταλίας για συνδρομή μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (rescEU). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε αναρτήσεις τους στο Twitter, η Ελλάδα στέλνει δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 για να συνδράμει στη μάχη που δίνει η Ιταλία απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Σαρδηνία. «Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 έτοιμα να αναχωρήσουν για Σαρδηνία που δοκιμάζεται από καταστροφικές πυρκαγιές», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

«Ζούμε ώρες ανησυχίας και απερίγραπτου πόνου»

Στο μεταξύ, η Δασική Υπηρεσία της Σαρδηνίας σε συνεργασία με την εισαγγελία του Οριστάνο συλλέγει στοιχεία, για να μπορέσει να εξακριβωθεί αν πρόκειται για εμπρησμό.

«Ζούμε ώρες ανησυχίας και απερίγραπτου πόνου», δήλωσε ο περιφερειάρχης της Σαρδηνίας, Κρίστιαν Σολίνας, ο οποίος ζήτησε έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι. Κύρια προσπάθεια των πυροσβεστών στην φάση αυτή είναι να μην επεκταθεί η φωτιά σε παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού.

BREAKING: huge #fires are devastating the western part of #Sardinia island. 20,000 land hectares were burned and 400 people were evacuated. "The environmental, social and economic damage is incalculable", local authorities said. Dozens of emergency teams are working nostop #Italy pic.twitter.com/K8CC0DuP2u

