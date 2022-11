Jason David Frank: Πέθανε στα 49 ο πράσινος Power Ranger

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 49 ετών, άφησε ο ηθοποιός Jason David Frank, που υποδύθηκε στα 90's τον πράσινο Power Ranger στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου του Jason David Frank, του "πράσινου Power Ranger", σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Jason David Frank -- who played Tommy Oliver and the White Ranger in the original 'Power Rangers' entry -- has died. https://t.co/h8elf1GewQ

— TMZ (@TMZ) November 20, 2022