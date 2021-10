Καιρός: «Rex Blocking» στην Ευρώπη - Πώς λειτουργεί το φαινόμενο

"Στη μετεωρολογία όταν η ροή των αερίων μαζών είναι τέτοια που τα συστήματα εμποδίζονται να κινηθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τότε λέμε ότι δημιουργείται εμποδισμός (Blocking) . Ένα τέτοιο Blocking θα δημιουργηθεί από την Κυριακή στην Κεντρική Ευρώπη που καλείται 'REX BLOCKING' (προς τιμή του Αμερικανού μετεωρολόγου Daniel Rex ο οποίος το μελέτησε το 1950).

Οι θερμές αέριες μάζες της βορειοδυτικής Ευρώπης θα κινηθούν βορειοανατολικά, ενώ ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία θα κινηθούν προς τα Βαλκάνια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσει και η θερμοκρασία στη χώρα μας .

H πτώση της θερμοκρασίας ουσιαστικά θα γίνει με το πέρασμα ενός μετώπου την Κυριακή από τα Βορειοανατολικά Βαλκάνια κατευθυνόμενο προς την Μαύρη Θάλασσα

#Rex_Block (RB) characterized by a high-pressure system located pole-ward of a low-pressure system. The RB will remain nearly stationary until one of the H centers changes intensity, unbalancing the high-over-low pattern It esembles a "half figure 8" or "backwards S" @EMY_HNMS pic.twitter.com/3Llb8HYdiv

— KolydasΤ (@KolydasT) October 22, 2021