Καμπούλ: Αμερικανοί χτύπησαν με drone καμικάζι του ISIS (φωτος)

Νέα επίθεση κατά μελών του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν νωρίς το απόγευμα σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν, αυτή τη φορά μέσα στην Καμπούλ.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες και ανώνυμες δηλώσεις αξιωματούχων, η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4:00 ώρα Ελλάδος στην Καμπούλ προήλθε από πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ με στόχο μέλος (ή μέλη) του ISIS-K, το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιχείρηση, που έγινε με πύραυλο που εξαπέλυσε αμερικανικό drone, είχε στόχο βομβιστή αυτοκτονίας που βρίσκονταν σε όχημα με προορισμό το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

«Είμαστε βέβαιοι ότι πετύχαμε το στόχο μας» δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων» είπε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Δευτερεύουσες εκρήξεις από το όχημα υποδεικνύουν την παρουσία μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών σε αυτό».

Photos of smoke rising over Kabul after an explosion was reported. No confirmation of cause at this time. Some claim a rocket hit a residential area. pic.twitter.com/Yu0P8raWVF

— Kyle Glen (@KyleJGlen) August 29, 2021