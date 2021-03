Καναδάς: Επίθεση με μαχαίρι στο Βανκούβερ - 1 νεκρός & τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε άλλοι τραυματίστηκαν χθες, Σάββατο (27/03), σε μια επίθεση με μαχαίρι που συνέβη κοντά σε μια δημόσια βιβλιοθήκη στο Βανκούβερ (δυτικός Καναδάς) και ένας ύποπτος συνελήφθη, ανέφεραν αστυνομία και αξιωματούχοι.

Έξι άτομα νοσηλεύονται μετά την επίθεση, που εξαπολύθηκε από έναν άνδρα που φέρεται να έδρασε μόνος του και τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Ένα από τα θύματα υπέκυψε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανκ Τσανγκ, από το τμήμα ανθρωποκτονιών του Βανκούβερ, τονίζοντας πως δεν γνωρίζει σε αυτό το στάδιο τις ταυτότητες των θυμάτων.

Multiple stabbings in BC. Here's the alleged suspect being taken down by RCMP in North Vancouver. One women reported to be dead and six other injured. pic.twitter.com/uZJVG0CftZ

— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) March 28, 2021