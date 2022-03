Καρέ καρέ η στιγμή απαγωγής του δημάρχου της Μελιτόπολης

Ρώσοι στρατιώτες απήγαγαν σήμερα, τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γερασένκο.

«Μια ομάδα αποτελούμενη από δέκα κατακτητές απήγαγε τον δήμαρχο της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter το Ράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο δήμαρχος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων της πόλης, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Ζαπορίζια, για να επιλύσει θέματα ανεφοδιασμού. Άλλος αξιωματούχος, ο Κιρίλο Τιμοσένκο, ανάρτησε στο Telegram ένα βίντεο που δείχνει, από μακριά, στρατιώτες να βγαίνουν από ένα κτίριο, κρατώντας έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, με το κεφάλι του καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα.

Σύμφωνα με τον Γερασέκνο, ο Φιοντόροφ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον ρωσικό στρατό που έχει τον έλεγχο της πόλης.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον «φιλορώσο» ή ακόμα και Ρώσο δήμαρχο, καθώς η πόλη σφυροκοπάται καθημερινά από βομβαρδισμούς και επιθέσεις.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022