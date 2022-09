Κάρολος Γ’: Η στιγμή που ζητά από βοηθό του να μαζέψει το τραπέζι

Μπορεί να περίμενε τουλάχιστον επτά δεκαετίες, για να γίνει βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ο Κάρολος, δεν χρειάστηκε ωστόσο να περιμένει, παρά μόλις λίγες ώρες, για να γίνει... viral.

Αφορμή ήταν μία μάλλον «ατυχής» στιγμή του από το χθεσινό τελετουργικό, όταν, λίγες στιγμές πριν από την υπογραφή της Διακήρυξης Διαδοχής -που σηματοδοτεί την επίσημη άνοδό του στον θρόνο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας- ο μονάρχης «συνελήφθη» από τις κάμερες να κάνει βιαστικές και επίμονες χειρονομίες στους βοηθούς του να καθαρίσουν το γραφείο, όπου έπρεπε να καθίσει και να υπογράψει τα έγγραφα.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq

— Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022