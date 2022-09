Κάρολος: Η ιστορική τελετή ανακήρυξης του σε Βασιλιά (VIDEO)

Δύο ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του ο πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος ανακηρύχθηκε επίσημα βασιλιάς, με το όνομα Κάρολος Γ΄.

Η ανακοίνωση της ανακήρυξής του διαβάστηκε από το μπαλκόνι του παλατιού του Αγίου Ιακώβου, ενώπιον της Φρουράς του Βασιλιά και εκατοντάδων πολιτών. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ κανονιοβολισμοί έπεφταν σε όλη τη χώρα προς τιμή του Καρόλου.

There has also been a rendition of 'God Save The King' and three cheers given to the new monarch.

Gun salutes are fired as Charles III is formally proclaimed king.

Είχε προηγηθεί μια τελετή στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου, όπου συνεδρίαζε το Συμβούλιο Διαδοχής και πριν από την ανακήρυξη του Καρόλου ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο νέος βασιλιάς δήλωσε ότι «συνειδητοποιεί βαθύτατα» τα «καθήκοντα και τις βαριές ευθύνες» που συνδέονται με το νέο αξίωμά του, κατά την ορκωμοσία του ενώπιον του Συμβουλίου.

Δείτε εικόνες από το παλάτι και την τελετή:

«Η βασιλεία της μητέρας μου ήταν απαράμιλλη όσον αφορά τη διάρκεια και την αφοσίωσή της (…) Έχω βαθύτατη συνείδηση αυτής της μεγάλης κληρονομιάς, των καθηκόντων και της βαριάς ευθύνης που μου μεταβιβάστηκαν», είπε ο 73χρονος βασιλιάς.

«Προσεύχομαι για την καθοδήγηση και τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος που ανατέθηκε σε εμένα και για το οποίο τώρα θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε.

Οι περίπου 200 επίσημοι προσκεκλημένοι φώναξαν: «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά» προτού να ξεκινήσει η υπογραφή των εγγράφων. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν η βασιλική σύζυγος Καμίλα, ο νέος διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, θρησκευτικοί ηγέτες, η πρωθυπουργός Λιζ Τρας και πολλοί πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γκόρντον Μπράουν, ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον και η Τερέζα Μέι.

Οι σημαίες που κυμάτιζαν μεσίστιες από την Πέμπτη σε ένδειξη πένθους για τη βασίλισσα, θα υψωθούν και πάλι στον ιστό τους, για μικρό χρονικό διάστημα, προς τιμή του νέου βασιλιά. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Καρόλου ως βασιλιά ήταν να εγκρίνει την κήρυξη δημόσιας αργίας την ημέρα που θα κηδευτεί η μητέρα του.

Η διακήρυξη της αναγόρευσης του Καρόλου θα διαβαστεί μέχρι αύριο δημοσίως σε όλες τις πρωτεύουσες του Ηνωμένου Βασιλείου –στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και στο Κάρντιφ της Ουαλίας– καθώς και σε άλλες πόλεις.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, στις 16.00, το Κοινοβούλιο θα ορκιστεί πίστη στον νέο βασιλιά και θα υποβάλει τα συλλυπητήριά του.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η πρωθυπουργός της χώρας και τα βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα γίνουν δεκτά από τον Κάρολο.

A second proclamation takes place outside the Royal Exchange in the City of London.

'God Save the King' is performed, followed by three cheers as King Charles III is acknowledged as the new monarch once again.

