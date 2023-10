Καταδικάζουν τις επιθέσεις στο Ισραήλ οι ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Αντριέν Γουάτσον, ανέφερε σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ότι οι ΗΠΑ «καταδικάζουν απερίφραστα» τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής ομάδας Χαμάς εναντίον Ισραηλινών πολιτών.

Στην ίδια ανάρτηση προστίθεται ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την Κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζονται συλλυπητήρια για τους Ισραηλινούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιθέσεις.

Ανέφερε, ακόμα, ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, επικοινώνησε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Τσάχι Χανέγκμπι «και παραμένουν σε στενή επικοινωνία με τους Ισραηλινούς μας εταίρους».

The U.S. unequivocally condemns the unprovoked attacks by Hamas terrorists against Israeli civilians. There is never any justification for terrorism. We stand firmly with the Government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

