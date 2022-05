Κατάπαυση του πυρός στο Azovstal για να απομακρυνθούν άμαχοι

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός και δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στο Azovstal ανακοίνωσε η Ρωσία, την ώρα που οι δυνάμεις της εισέβαλαν στη χαλυβουργία.

Οπως έκανε γνωστό η Μόσχα, θα τηρήσει κατάπαυση πυρός στο εργοστάσιο της χαλυβουργίας, στο λιμάνι της Μαριούπολης, το οποίο αποτελεί το τελευταίο αμυντικό οχυρό των Ουκρανών στην πόλη, προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των αμάχων.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, η παύση πυρ θα πραγματοποιηθεί τόσο σήμερα, όσο και τις επόμενες δύο ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, για την πιο αποτελεσματική αποχώρηση του άμαχου πληθυσμού που έχει βρει καταφύγιο στα υπόγεια του εργοστασίου.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο από τις 08.00 έως τις 18.00 ώρα Μόσχας στις 5, 6 και 7 Μαΐου από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου χαλυβουργίας Azovstal προκειμένου ν' απομακρυνθούν άμαχοι», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Απομακρύνθηκαν 344 άμαχοι από Μαριούπολη κι άλλες ουκρανικές πόλεις

Εξάλλου, το Κίεβο γνωστοποίησε ότι ήδη 344 άμαχοι διασώθηκαν από τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις της χώρας, τις προηγούμενες ώρες, και μεταφέρθηκαν στη Ζαπορίζια, με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, να ευχαριστεί τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για τη συμβολή τους.

Έκκληση Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Βοηθήστε να σωθούν οι τραυματίες

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να βοηθήσει να σωθούν οι τραυματίες που βρίσκονται στον χώρο της χαλυβουργίας Azovstal, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Η ζωή των ανθρώπων που παραμένουν εκεί κάτω κινδυνεύει. Ζητούμε τη βοήθειά σας για να τους σώσουμε» δήλωσε ο Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Ουκρανού προέδρου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γκουτέρες.

Σύμφωνα με το Κίεβο, εκατοντάδες στρατιώτες και άμαχοι, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, βρίσκονται ακόμα στις υπόγειες στοές των εγκαταστάσεων.

Εισέβαλαν στο χώρο του Azovstal οι Ρώσοι -Πιθανές επιθέσεις με θερμοβαρικές βόμβες

Την ίδια ώρα, πάντως, οι ρωσικές δυνάμεις κατόρθωσαν να εισβάλουν στον χώρο του εργοστασίου χαλυβουργίας Azovstal, κάτι που επιβεβαίωσε και σύμβουλος του Ζελένσκι, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν και επιθέσεις με θερμοβαρικές βόμβες.

«Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στον χώρο του αχανούς εργοστασίου χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μιλώντας στο Radio Free Europe/Radio Liberty.

It is true that Russian forces have entered the Azovstal premises. The Mariupol garrison is repelling attacks, comms have been restored.

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 4, 2022