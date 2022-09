Καταρρέουν οι ρωσικές γραμμές άμυνας - Οι Ουκρανοί προχωρούν

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης Μπαλάκλια, ανακοίνωσε η υφυπουργός Αμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, λίγες ώρες αφού η Ρωσία ανακοίνωσε την απόσυρση των δυνάμεών της.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της διοίκησης των υπό ρωσική κατοχή ζωνών της περιοχής του Χάρκιβ, ο οποίος έχει διορισθεί από τις αρχές κατοχής, συνέστησε σήμερα σε όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το ρωσικό έδαφος, προς την περιοχή του Μπελγκορόντ, «για να σωθούν ζωές», μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

The city of Balakleya in Izium Raion, in Kharkiv Oblast (province), eastern Ukraine.#Balakleya #Балаклея #Ukraine #Украина #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/4MGYYhq46S

— Tali 🇮🇱 🇷🇺 🇺🇦 🇮🇹 🇨🇦 (@TaliSimak2841) September 8, 2022