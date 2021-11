Κατάρρευση ουρανοξύστη στη Νιγηρία - Στους 6 οι νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, το Λάγκος, όταν κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο υπό ανέγερση, ενημέρωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της ομώνυμης πολιτείας.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Ολουφέμι Όκε-Οσανιντόλου, συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το κτίριο κατέρρευσε χθες το μεσημέρι.

Why do buildings easily collapse in Lagos and elsewhere in #Nigeria? Our report of 2019 explains a few factors. Hundreds of buildings run at risk of collapsing. What’s in addition shocking about today’s tragedy: the building wasn’t even finished in #Ikoyi @dwnews. pic.twitter.com/noCRq4lfm9

— Fanny Facsar (@FannyFacsar) November 1, 2021