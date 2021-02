Κατάρρευση παγετώνα / Ινδία: Εντοπίστηκαν 10 σοροί (βίντεο)

Συνεχίζονται αδιάκοπα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Ινδία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων μέσα σε φράγμα νωρίς σήμερα το πρωί στην Ινδία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες που οδήγησαν στην εκκένωση χωριών κατά μήκος ποταμού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το μεσημέρι, έχουν ήδη εντοπιστεί 10 σοροί κι εξακολουθούν να αγνοούνται 157 άτομα. Παράλληλα, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 16 άτομα, που είχαν παγιδευτεί μέσα σε τούνελ.

Συνολικά, έντεκα χωριά έχουν επηρεαστεί και πέντε γέφυρες έχουν καταρρεύσει.

«Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», όμως εκφράζονται φόβοι ότι 100 έως 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε ο επικεφαλής του κρατιδίου Ουταραχάντ, όπου έλαβε χώρα το συμβάν.

As many as 150 people were feared dead in northern India after a Himalayan glacier broke and crashed into a dam early on Sunday.

Read today's top stories: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/mFZPapxbLa

— Sky News (@SkyNews) February 7, 2021