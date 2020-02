Κατάρριψη ελικοπτέρου των συριακών δυνάμεων στο Χαλέπι (Βίντεο)

Εξτρεμιστές κατέρριψαν ελικόπτερο του συριακού στρατού στην επαρχία Χαλέπι στη Συρία, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Το ελικόπτερο συμμετείχε σε στρατιωτική επιχείρηση όταν καταρρίφθηκε πάνω από την πόλη αλ Αταρίμπ, στην επαρχία Χαλέπι.

Σύμφωνα με αναφορές, το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από τζιχαντιστές τρομοκράτες της αλ Νούσρα.

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από περιοχές που πρόσφατα τέθηκαν υπό τον έλεγχο του συριακού στρατού όταν χτυπήθηκε από πύραυλο.

The helicopter after its fall in the western countryside of Aleppo pic.twitter.com/TZ6sifZuiw

Footage showing the wreckages lf the #SyAF helicopter shot down over Western #Aleppo . pic.twitter.com/pqHdy7C2Wq

​Στο διαδίκτυο και σε κοινωνικά δίκτυα έχουν αναρτηθεί διάφορα βίντεο που φέρεται να απεικονίζουν την κατάρριψη του συριακού ελικοπτέρου.

Ωστόσο η γνησιότητα των βίντεο δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί.

NEW — Local reports suggest a second Syrian military helicopter is shot down by rebels in the West of Aleppo.

Second chopper downed in a week. Erdogan previously said aircraft that target civilians would be hit. pic.twitter.com/5C52QYblMf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 14, 2020