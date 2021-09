Καταστροφικό πέρασμα τυφώνα Άιντα - Στους 43 οι νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς σε υπόγεια διαμερίσματα, από την καταιγίδα που προκλήθηκε από τα υπολείμματα του τυφώνα Άιντα που έπληξε τη Νέα Ορλεάνη πριν λίγες ημέρες.

Η καταιγίδα «έπνιξε» τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, την Πενσυλβάνια και το Κονέκτικατ και άφησε περισσότερα από 150.000 σπίτια χωρίς ρεύμα.

Αρκετές περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες.

Μιλώντας χθες από τον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι καταστροφές απέδειξαν ότι «οι ακραίες καταιγίδες και η κλιματική κρίση είναι εδώ», αποτελώντας αυτό που αποκάλεσε «μία από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας» και ευχαρίστησε όσους βοήθησαν να σωθούν ζωές.

"I want to express my heartfelt thanks to all the first responders and everyone who has been working through the night and well into the morning to save lives and get power back," Pres. Biden says on the response to Ida. https://t.co/iqQOjAnUTI pic.twitter.com/pTcbescZkj

— ABC News (@ABC) September 2, 2021