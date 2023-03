Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank – Τίθεται υπό διαχείριση

H Silicon Valley Bank τέθηκε υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Εγγύησης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance -FDIC), μετά την απόσυρση των καταθέσεων των πελατών της που αποτελούνται κυρίως από νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας .

Όπως μεταδίδει το Bloomberg oι ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνιας σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι ανέλαβαν την Silicon Valley Bank και διόρισαν την FDIC ως διαχειριστή, επικαλούμενες την ανεπάρκεια ρευστότητας της τράπεζας.

Η FDIC δήλωσε ότι οι ασφαλισμένοι καταθέτες θα έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Οι ανασφάλιστοι καταθέτες θα λάβουν πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης για το υπόλοιπο ποσό των ανασφάλιστων κεφαλαίων τους, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει ακόμη το ποσό.

Η αναγκαστική διαχείριση συνήθως σημαίνει ότι οι καταθέσεις μιας τράπεζας θα αναληφθούν από μια άλλη, υγιή τράπεζα ή ότι το FDIC θα καταβάλει στους καταθέτες το ποσό μέχρι το ασφαλισμένο όριο.

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει αναστολή στη διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο καθώς στην προ-αγορά της Wall Street υποχωρούσε κατά 63%.

Τα προβλήματα αυξήθηκαν για την τράπεζα τον Μάρτιο, αφού το Founders Fund του Peter Thiel και άλλες υψηλού προφίλ εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων συμβούλευσαν τις εταιρείες χαρτοφυλακίου τους να αποσύρουν χρήματα από την τράπεζα. Η συμβουλή δόθηκε μία ημέρα μετά αφότου η SVB Financial Group, η μητρική εταιρεία της τράπεζας, ανακοίνωσε ότι θα επιχειρούσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια μετά από σημαντικές ζημίες στο χαρτοφυλάκιό της.

Η SVB ιδρύθηκε το 1983 με αφορμή ένα… παιχνίδι πόκερ μεταξύ του Bill Biggerstaff και του Robert Medearis, σύμφωνα με ανακοίνωση για την 20ή επέτειο της τράπεζας. Από το ξεκίνημά της, η τράπεζα ειδικεύεται στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Η τράπεζα είχε περίπου 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό και περίπου 175,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές καταθέσεις στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με την FDIC. «Κατά τη στιγμή του κλεισίματος, το ποσό των καταθέσεων που υπερέβαιναν τα όρια ασφάλισης δεν είχε προσδιοριστεί», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή.

Τι συμβαίνει στην SVB;

Η δυσκολίες για την SVB, με έδρα τη Σάντα Κλάρα, ξεκίνησαν αφότου η μητρική της εταιρεία, SVB Financial Group, ανακοίνωσε ότι πούλησε τίτλους αξίας 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το χαρτοφυλάκιό της και ανέφερε ότι πραγματοποιεί πώληση μετοχών αξίας 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσει τα οικονομικά της. Η κίνηση αυτή προκλήθηκε από τις υψηλές εκροές καταθέσεων στην τράπεζα λόγω της ευρύτερης ύφεσης στον κλάδο των νεοφυών επιχειρήσεων, λένε οι αναλυτές. Η SVB προέβλεψε επίσης εντονότερη μείωση των καθαρών εσόδων.

Τα παραπάνω φαίνεται να τρόμαξαν αρκετούς σημαντικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Founders Fund του Πίτερ Τιλ, Coatue Management και Union Square Ventures, οι οποίοι, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, έδωσαν εντολή στις εταιρείες χαρτοφυλακίου να περιορίσουν την έκθεση και να αποσύρουν τα μετρητά τους από την τράπεζα. ‘Αλλοι επενδυτές ζήτησαν από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου να αποσύρουν τουλάχιστον μέρος των μετρητών τους από την τράπεζα, ενώ ορισμένοι έχουν δηλώσει ότι «θα σταθούν στο πλευρό της SVB».

Τι επιπτώσεις είχε αυτό στην SVB;

Η μετοχή της SVB σημείωσε πτώση 60% την Πέμπτη ενώ τα ομόλογά της κατέγραψαν «βουτιά» – ρεκόρ. Ο διευθύνων σύμβουλος της SVB Γκρεγκ Μπέκερ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους πελάτες της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων, καλώντας τους να «παραμείνουν ψύχραιμοι» σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το bank run.

Πώς γιγαντώθηκαν τα προβλήματα της SVB;

Τα προβλήματα της SVB συνέπεσαν με το ξαφνικό κλείσιμο της Silvergate Capital Corp., με τα διπλά σοκ να προκαλούν τριγμούς στον τραπεζικό κλάδο και να πιέζουν τις μετοχές προς τα κάτω. Ο δείκτης KBW Bank Index – ένας δείκτης αναφοράς τραπεζικών μετοχών – υποχώρησε κατά 7,7%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. και JPMorgan Chase & Co. διολίσθησαν κατά τουλάχιστον 5%, ενώ οι μετοχές των ασιατικών τραπεζών ακολούθησαν αργότερα τις αντίστοιχες της Wall Street σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ποιοι είναι οι πελάτες της SVB;

Η SVB είναι στενά συνδεδεμένη με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, καθώς είναι η μόνη εισηγμένη στο χρηματιστήριο τράπεζα που επικεντρώνεται στη Silicon Valley και στις τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, συνεργάζεται με σχεδόν τις μισές νεοφυείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια και με το 44% των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο πέρυσι.

Ανάμεσά τους είναι η Pinterest, η Shopify Inc. και η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Holdings Inc.

Τι θα γίνει μετά;

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που αποσύρουν κεφάλαια, αναζητούν άλλα πιστωτικά ιδρύματα όπου μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, ενώ οι επενδυτές σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες παρακολουθούν στενά άλλες τράπεζες που μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά από τη συγκεκριμένη συνθήκη. Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί όταν ανοίξουν ξανά οι αμερικανικές αγορές. Ο ιδρυτής της Pershing Square Holdings Ltd., Μπιλ Άκμαν, έχει προτείνει τη διάσωση της SVB από την αμερικανική κυβέρνηση.

