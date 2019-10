Κατεστραμμένη πόλη η Βαρκελώνη μετά τα επεισόδια (Video)

Κατεστραμμένη πόλη θύμιζε η Βαρκελώνη, μια μέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν, στο πλαίσιο των μαζικών διαδηλώσεων κατά της καταδίκης σε ποινές κάθειρξης εννέα αυτονομιστών ηγετών για την αποτυχημένη προσπάθεια το 2017 να αποσχισθεί η περιφέρεια από την Ισπανία.

Περισσότεροι από 500.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους τηυς πρωτεύσας της Καταλονίας, η οποία έζησε την Παρασκευή τη χειρότερη νύχτα αστικών ταραχών των τελευταίων δεκαετιών, καθώς νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπα απέκλεισαν δρόμους, βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Η αστυνομία απάντησε, εκτοξεύοντας χειροβομβίδες και κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές έκαναν λόγο για 182 τραυματίες σε όλη την περιφέρεια, περιλαμβανομένων 152 στη Βαρκελώνη. Περίπου 17 αστυνομικοί χρειάστηκε επίσης να διακομιστούν σε νοσοκομεία της πόλης, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 54 ανθρώπους.

Με το πρώτο φως του ηλίου, το πρωί του Σαββάτου, οι καταστηματάρχες που κατέβηκαν στο κέντρο για να ανοίξουν τα καταστήματά τους και οι απλοί πολίτες, ήρθαν αντιμέτωποι με... εικόνες καταστροφής, ενώ τα συνεργεία καθαρισμού και αποκατάστασης έπιασαν από νωρίς δουλειά για να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης.

Πολίτες, πάντως, ανέφεραν πως όλες αυτές οι καταστροφές δεν προήλθαν από τους απλούς διαδηλωτές, αλλά ήταν έργο επαγγελματιών «μπαχαλάκηδων», ενώ παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για το «χτύπημα» που θα δεχτεί ο τουρισμός της Βαρκελώνης.

Δείτε βίντεο με τις εικόνες καταστροφής στη Βαρκελώνη το πρωί του Σαββάτου

VIDEO: Clean-up begins on the streets of #Barcelona after a night of clashes which saw radical separatists hurling rocks and fireworks at police who responded with tear gas and rubber bullets. Separatists are calling for renewed protests this evening. #CataloniaProtest pic.twitter.com/iQzCXiIZWd

— AFP news agency (@AFP) October 19, 2019