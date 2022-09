«Κάτι τρέχει στην Κίνα»: Αναφορές ακόμη και για πραξικόπημα

Πέπλο μυστηρίου έχει απλωθεί στην Κίνα με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για πραξικόπημα. Το γεγονός, ότι ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις από και προς την Κίνα τις τελευταίες ώρες πυροδότησε ένα κύμα ερωτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να λένε πως «κάτι τρέχει στην Κίνα» και να δημιουργείται ένα δημοφιλές hastag με χρήστες κυρίως από ανώνυμους λογαριασμούς να ισχυρίζονται ότι κάτι σημαντικό και σοβαρό συμβαίνει.

Η βρετανική εφημερίδα Telegraph, πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες αυτές κάνοντας λόγο για ασυνήθιστη διακίνηση πληροφοριών οι οποίες γρήγορα κατέρρευσαν και αναφέρει ότι ενδεχομένως η ένταση να οφείλεται στην τρίτη θητεία για την οποία ετοιμάζεται ο Κινέζος πρόεδρος, ενώ τον επόμενο μήνα είναι το μεγάλο συνέδριο του Κουμμουνιστικού Κόμματος. «Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για πραξικόπημα στην Κίνα και ούτε λόγος να σκεφτόμαστε έστω και λίγο ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα», εκτιμά ο Nathan Ruser, Αυστραλός ερευνητής για θέματα Κίνας. Η δεκαετία του προέδρου, προσθέτει, δε μπορεί να ανατραπεί επειδή ακυρώθηκαν κάποιες πτήσεις ή δε συμμετείχε σε κάποιες συνεδριάσεις.

