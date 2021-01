Κατολίσθηση στη Νορβηγία: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός

Διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν σήμερα ένα ακόμη πτώμα, τρεις ημέρες μετά την κατολίσθηση στη νότια Νορβηγία που καταπλάκωσε τουλάχιστον 9 κτίρια, έγινε γνωστό από τις αρχές, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών από το δυστύχημα σε δύο, ενώ 8 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατολίσθηση που συνέβη την Τετάρτη σε συνοικία του δήμου Γκέρντρουμ, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας, Όσλο.

Το πτώμα εντόπισαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

The worst landslide in Norway in 30 years. Happened at 3 AM tonight.

A lot of people aren’t found, and 1500 people has been evacuated.

My heart goes out to all the people who lost their house and their belongings, and to family and friends of the people who still aren’t found pic.twitter.com/WiOlBOrEzP

