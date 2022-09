Κηδεία Ελισάβετ: Ο Biden κόλλησε στην κίνηση κέντρο του Λονδίνου

Η θωρακισμένη λιμουζίνα του προέδρου Τζο Μπάιντεν ακινητοποιήθηκε σήμερα έξω από ένα καφέ Pret στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να φτάσει στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Αβαείο του Ουέστμινστερ.

Ο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ εθεάθησαν στο πίσω μέρος της λιμουζίνας τους, γνωστή ως «Το θηρίο», καθώς αυτή κόλλησε στην… κίνηση λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή για το τελευταίο αντίο στην βασίλισσα.

Ο Μπάιντεν εθεάθη να χαιρετά τα μέλη του κοινού, τα οποία σοκαρίστηκαν βλέποντας τον Αμερικανό πρόεδρο να περνάει από μπροστά τους κοντά στην αψίδα Marble Arch στο κεντρικό Λονδίνο.

Δείτε το βίντεο:

Μακρόν και Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν on the way

Ενώ άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζακίντα Άρντερν, φθάνουν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ για την κηδεία της βασίλισσας με ένα στόλο λεωφορείων, ο Μπάιντεν είχε τη δυνατότητα να μεταβεί με το τεθωρακισμένο αμάξι του.

Πάντως βρετανοί δημοσιογράφοι ανέφεραν πως ο Μπάιντεν θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει κι εκείνος με το λεωφορείο, αφού το βίντεο δείχνει την αυτοκινητοπομπή του να κυλάει αργά στους δρόμους του Λονδίνου πριν σταματήσει εντελώς έξω από ένα καφέ Pret.

Το βίντεο δείχνει μέλη του κοινού να χαιρετούν και να φωτογραφίζουν τον Πρόεδρο, ενώ αστυνομικοί της Met Police τον φρουρούσαν.

in.gr