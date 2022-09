Kηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ: Στα πίσω καθίσματα ο Μπάιντεν

Από τα πίσω καθίσματα του Αβαείου του Γουέστμινστερ παρακολούθησε χθες ο πλανητάρχης και η πρώτη κυρία την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Μπορεί ο Τζο Μπάιντεν να θεωρείται ο πιο ισχυρός άνδρας στον κόσμο και να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε συγκέντρωσης παγκόσμιων ηγετών, όμως όταν πρόκειται για βρετανική βασιλική κηδεία εκεί τα δεδομένα αλλάζουν.

Με 2.200 καλεσμένους στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, η κηδεία της βασίλισσας θα δημιουργούσε πιθανές δυσκολίες. Κάτι λιγότερο από το ένα τέταρτο των προσκεκλημένων - στην περιοχή των 500 ατόμων - ήταν αρχηγοί ξένων κρατών ή ξένοι αξιωματούχοι.

Guests have started to arrive at Westminster Abbey for the State Funeral of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/Tq4AvuzsM9

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία υποβιβάστηκαν στα πίσω καθίσματα του Αβαείου του Γουέστμινστερ, επτά σειρές από το πίσω μέρος του νότιου διαδρόμου.

Η θέση του Τζο Μπάιντεν στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ προκάλεσε τα καυστικά σχόλεια του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την «ανάγνωση» του Τραμπ μέσω αναρτήσεων στο Truth Sosial η τοποθέτηση του Μπάιντεν δείχνει ότι «δεν υπάρχει σεβασμός» πια για τις ΗΠΑ «καρφώνοντας» τον διάδοχό του ότι με τον τρόπο αυτό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει «ηγέτες ορισμένων κρατών του Τρίτου Κόσμου».

«Αυτό συνέβη στις ΗΠΑ μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Κανένας σεβασμός. Ωστόσο ήταν μια ευκαιρία για τον Πρόεδρο να γνωρίσει τους ηγέτες ορισμένων κρατών του Τρίτου Κόσμου. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος των ΗΠΑ δεν με έβαζαν εκεί πίσω και η χώρα μας θα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα» ήταν οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρωτόκολλο

Τα πρωτόκολλα υπαγορεύουν ότι, στην κηδεία της αείμνηστης βασίλισσας, οι γενικοί κυβερνήτες των βασιλείων που διατηρούν τον μονάρχη ως αρχηγό του κράτους, κάθονταν πρώτοι και ακολουθούσαν οι ηγέτες της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι ξεπερνούν τους πολιτικούς ηγέτες από τον υπόλοιπο κόσμο, ανεξάρτητα από τη σημασία τους. Και έτσι ήταν που ο Μπάιντεν βρέθηκε 14 σειρές από τις πρώτες θέσεις και εννέα πίσω από τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ο 79χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος κάθισε σε ένα διάδρομο ακριβώς πίσω από τον Πολωνό ηγέτη Αντρέι Ντούντα και μια σειρά μπροστά από τον πρωθυπουργό της Τσεχίας Πετρ Φιάλα. Η Τζιλ Μπάιντεν, η Πρώτη Κυρία της Αμερικής, είχε δίπλα της τον πρόεδρο της Ελβετίας Ιγνάσιο Κάσις, ο οποίος κάθισε στα αριστερά της για την ωριαία λειτουργία.

Απέναντι από τους Μπάιντεν βρισκόταν ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γιόλ, ενώ δύο σειρές πιο μπροστά στη σειρά ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Στην ίδια σειρά με τον Μπάιντεν, αλλά στην άλλη πλευρά του διαδρόμου, κάθισε ο Κινέζος αντιπρόεδρός Γουάνγκ Κισάν.

Σε αντίθεση με την όχι και τόσο καλή θέση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι επτά εν ζωή Βρετανοί πρωθυπουργοί που παρευρέθηκαν στην κηδεία κάθονταν σε περίοπτη θέση, μαζί με τους συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της που διήρκησε 70 χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ έχρισε 15 πρωθυπουργούς, από τον Ουίστον Τσώρτσιλ μέχρι τη Λιζ Τρας.

Την ευθύνη για το πως θα καθίσουν οι ηγέτες των χωρών επέλβεπε ο δούκας του Νόρφολκ. Ο Καθολικός Έντουαρντ Φίτζαλαν Χάουαρντ, 18ος δούκας του Νόρφολκ, είναι ο μεγάλος διοργανωτής όλων των εκδηλώσεων του Στέμματος από το 2002, όταν απεβίωσε ο πατέρας του, Αρχιστράτηγος Μάιλς Φράνσις Φίτζαλαν Χάουαρντ, ο οποίος κατείχε τον τίτλο που κληρονόμησε από τον δικό του πατέρα. Εκτός από τον τίτλο του δούκα φέρει και τον τίτλο του «Κόμη Στρατάρχη», ως αποκλειστικός διοργανωτής των βασιλικών εκδηλώσεων.

The President of the United States, Joe Biden, and First Lady, Jill Biden, arrive at the State Funeral of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/VWzW69qnjw

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022