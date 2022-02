Κίεβο: Η δυσκολότερη νύχτα - Σφοδρές μάχες, συνεχείς εκρήξεις

Tην κατάληψη του Κιέβου επιδιώκουν οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις το δεύτερο εικοσιτετράωρο της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις περικύκλωσαν την ουκρανική πρωτεύουσα μετά από ένα μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε πόλεις και στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα.

Σειρήνες πολέμου και εκρήξεις ακούγονται όλο και συχνότερα στο Κίεβο, με τους κατοίκους να βρίσκουν καταφύγιο σε σταθμούς μετρό, σε άλλες πόλεις, σε αποθήκες και υπόγεια λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

Εκρήξεις ακούστηκαν περίπου 800 μέτρα από το προεδρικό μέγαρο, με τον ουκρανικό στρατό να εγκαθιστά αμυντικές θέσεις σε γέφυρες γύρω από το Κίεβο.

Λίγο μετά τις 21:00 ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μίλησε για πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, προειδοποιώντας ότι η «κατάσταση -χωρίς υπερβολή- είναι απειλητική για το Κίεβο» και πως η νύχτα θα είναι «πολύ δύσκολη».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στόχους στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά σε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο.

Ik heb rechtstreeks contact met iemand in #Kiev. Vanwege de veiligheid kan ik niet zeggen met wie, maar de enige manier dat ik hen nu kan "helpen" is hun berichten en waarheid delen. Dat doe ik vanaf nu. Voor de mensen in #Ukraine! 🇺🇦 #UkraineRussia #UkraineWar #StandWithUkriane pic.twitter.com/nkObYMcsPT

— Maarten Brink (@maartenbrink) February 25, 2022