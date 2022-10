Κίεβο: Παρέλαβε το 1ο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας από Βερολίνο

Η Ουκρανία παρέλαβε από τη Γερμανία το πρώτο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Iris-T, ανακοίνωσε ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ με μήνυμά του στο Twitter που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη, το βράδυ.

«Μια νέα εποχή της αντιαεροπορικής άμυνας άρχισε» στην Ουκρανία, τόνισε ο υπουργός. «Τα Iris-T της Γερμανίας είναι ήδη εδώ. Τα αμερικανικά NASAMS φθάνουν».

«Δεν είναι παρά η αρχή», συνεχίζει ο Ρέζνικοφ, «και έχουμε ανάγκη περισσότερα. Καμιά αμφιβολία ότι η Ρωσία είναι ένα τρομοκρατικό κράτος. Εθνική επιταγή να προστατεύσουμε τον ουρανό της Ουκρανίας ώστε να σώσουμε το λαό μας».

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state. There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022