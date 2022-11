Κίεβο:Εκρήξεις μετά την απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από Χερσώνα

Με σφοδρά χτυπήματα κατά αμάχων απαντά ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Χερσώνα, που δημιούργησε εικόνα αναθάρρησης στην παγκόσμια κοινότητα, και έπειτα από την ομιλία του Ουκρανού ομολόγου του στη G20.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ήχησαν - τις τελευταίες ώρες- στο Κίεβο, ενώ καπνός φαίνονταν να υψώνεται πάνω από την πόλη, ανέφερε ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τα χτυπήματα στόχευσαν δύο συγκροτήματα κατοικιών, κάτι ανελυτές ανέμεναν από το Κρεμλίνο και από έναν «πληγωμένο» - από την ουκρανική αντίσταση - Πούτιν.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.

According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 15, 2022