Κίεβο:Νέος ρωσικός βομβαρδισμός στο εργοστάσιο αεροπλάνων Αντόνοβ

Εντείνονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην καρδιά της Ουκρανίας, καθώς μετά την εννιαώροφη πολυκατοικία, πριν από λίγο «χτύπησαν» και το εργοστάσιο αεροσκαφών σο Χοστόμελ, στο βόρειο Κίεβο.

Το Αντόνοβ, γνωστό και ως Χοστόμελ, είναι το πιο σημαντικό διεθνές αεροδρόμιο εμπορευμάτων της Ουκρανίας, καθώς και στρατιωτική αεροπορική βάση.

Ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται για το αεροδρόμιο.

Βίντεο του Nexta στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μαύρο πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από το αεροδρόμιο.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022