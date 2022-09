Κίνα - COVID: 21 εκατ. πολίτες σε lockdown λόγω 157 κρουσμάτων

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου των σχολείων έχει «παγώσει» ενώ και πτήσεις έχουν ανασταλεί. Oι εικόνες από την πόλη Chengdu μοιάζουν να γυρίζουν το ημερολόγιο πίσω στις αρχές του 2020, όταν η κινεζική πόλη Ουχάν έμπαινε σε μια πρωτοφανή για όλο τον κόσμο κατάσταση καθώς εκεί εντοπίστηκε η εστία του κορωνοιού.

Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο έχει επιλέξει τη στρατηγική «μηδενικής διασποράς» ή zero-Covid που αφορά εφαρμογή αυστηρών περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση ανίχνευσης μικρού αριθμού κρουσμάτων SARS-CoV-2.

