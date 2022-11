Κίνα:Δέκα άνθρωποι πέθαναν σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία (ΒΙΝΤΕΟ)

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην Κίνα, στην επαρχία Σιντζιάνγκ (βορειοδυτικά), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες Πέμπτη το βράδυ, περί τις 19:40 (τοπική ώρα· στις 13:50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ten people were killed and nine others sustained non-life-threatening injuries after a residential building caught fire on Thursday night in the Tianshan District of northwest #China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region. pic.twitter.com/TTHdFipqN6

