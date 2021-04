Κλόε Ζάο: Η 1η Ασιάτισσα που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Η μικροκαμωμένη Κλοέ Ζαό είναι η πρώτη Ασιάτισσα και η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας στην ιστορία του θεσμού για το δραματικό «Nomadland»

Το αθώο της βλέμμα και οι σφιχτές πλεξούδες παραπέμπουν σε μία συνεσταλμένη κοπέλα που κατάφερε όμως να γράψει ιστορία στο Χόλιγουντ.

«Πάντα έβρισκα το καλό μέσα στους ανθρώπους», όπως λέει μετά την βράβευσή της μαγνητίζοντας το κοινό με την τρίτη της ταινία, το δραματικό «Nomadland», που αφηγείται την ιστορία μιας κρυφής κοινότητας γηραιών Αμερικανών, που μετακινούνται με τα τροχόσπιτά τους στην ενδοχώρα των ΗΠΑ κι αποκαλούν σπίτι τους, τους δρόμους.

Όπως αναφέρει το BBC, η Κλόε Ζάο γεννήθηκε στο Πεκίνο. Κόρη μεγαλοστελέχους κινεζικής χαλυβουργίας, εγκατέλειψε την πατρίδα της στην διάρκεια της εφηβείας για να φοιτήσει εσωτερική σε ιδιωτικό σχολείο στη Βρετανία.

Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, πριν δουλέψει σε διάφορες περίεργες δουλειές (διοργανώτρια πάρτι, μεσίτρια, μπαρτέντερ) και καταλήξει στο τμήμα κινηματογράφου του New York University Tisch School of the Arts για να σπουδάσει κινηματογραφική παραγωγή.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την «κέρδισε» η άγρια ομορφιά της αμερικανικής ενδοχώρας.

Σε ηλικία 30 ετών η Ζάο αποφάσισε να μετακομίσει «δυτικά», αφού όπως λέει, «δεν μπορούσε να κάνει μια καλύτερη ταινία «από εκείνες που έχουν ήδη γυριστεί» για τη Νέα Υόρκη.

Προς το παρόν, η Ζάο ζει στην γεμάτη κοιλάδα Οτζάι στην Καλιφόρνια - είναι γεμάτη χίπιδες- με τον Βρετανό κινηματογραφιστή σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους.

