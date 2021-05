Κόλαση σε Ισραήλ και Γάζα - Αυξάνονται οι νεκροί

Κλιμακώνεται όλο και περισσότερο όσο περνούν οι ώρες οι βία ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους στη Μέση Ανατολή. Από τη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να εκτοξεύονται ρουκέτες προς τις πόλεις του Ισραήλ ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους από αέρος αιματηρούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους, 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και 14 παιδιά. Την ίδια στιγμή νεκροί είναι και 6 Ισραηλινοί. Οι τραυματίες είναι 100άδες.

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης οι σειρήνες ήχησαν και πάλι στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε μέσω twitter πως ξεκίνησε ακόμα μία πυραυλική επίθεση από την πλευρά της Χαμάς. Η Χαμάς ανακοίνωσε πως προχώρησε σε νέα εκτόξευση 130 ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφος του Ισραήλ, σε απάντηση σε ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν διοικητές της ένοπλης ισλαμιστικής οργάνωσης και κατέστρεψαν ένα ακόμη κτίριο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς εκτόξευσε πυραύλους ενάντια σε τρεις πόλεις του Ισραήλ «σε απάντηση στην επιδρομή στο κτίριο Αλ Σορούκ και στο θάνατο μιας ομάδας ηγετών», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της. Σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το al jazeera ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τοποθεσίες που ανήκουν σε παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, αλλά και κτίρια ασφαλείας και Αστυνομίας. Το απόγευμα της Τετάρτης ισραηλινά μαχητικά έπληξαν ένα 14όροφο κτίριο στη Γάζα. Πρόκειται για το 3ο πολυόροφο κτίριο που χτυπά ο στρατός του Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το al jazeera στο κτίριο στεγάζονταν καταστήματα και γραφεία μέσων ενημέρωσης ενώ δεν χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς.

May 12, 2021