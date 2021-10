Κολομβία: Εκτέλεσαν δύο παιδιά γιατί τα έπιασαν να κλέβουν

Ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα τη διενέργεια έρευνας για τη δολοφονία δύο εφήβων από τη Βενεζουέλα οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κλοπή και εκτελέστηκαν λίγο αργότερα, σε μια κοινότητα της βορειοανατολικής Κολομβίας.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, τα δύο αγόρια εμφανίζονται μέσα σε ένα κατάστημα, να προσπαθούν να κλέψουν και πιάνονται επ’ αυτοφόρω. Ο νεότερος από αυτούς, που δεν μοιάζει καν έφηβος, κρατούσε ένα κόκκινο σχολικό σακίδιο.

Μοιάζοντας συντετριμμένοι, με τα χέρια τους δεμένα με κολλητική ταινία, περιστοιχίζονται από πολλά άτομα που ακούγονται να τους κάνουν κήρυγμα: «δυστυχώς, είναι δυο πολύ νέα παιδιά, δεν θέλουμε να σας δούμε αύριο να κείτεστε στην άκρη του δρόμου, θα σας παραδώσουμε στις αρχές», λέει ένας άνδρας.

