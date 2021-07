Κομισιόν:Εγκαινίασε κώδικα συμπεριφοράς για επιχειρήσεις τροφίμων

Η Κομισιόν εγκαινίασε σήμερα 5 Ιουλίου επίσημα τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις Τροφίμων και τις Πρακτικές Μάρκετινγκ, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork».

Ο κώδικας αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να αυξήσει τη διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή υγιεινών και βιώσιμων επιλογών τροφίμων που συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και έχει αναπτυχθεί με ενώσεις και εταιρείες της ΕΕ, με ενεργό συμμετοχή και συμβολή άλλων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και με τις υπηρεσίες της Κομισιόν.

The transformation of our food systems towards more sustainability can only come with cooperation between all their actors.

The 🇪🇺 Code of Conduct, a key part of #EUFarm2Fork, will build on commitments from our food industry and encourage ambitious action for change. pic.twitter.com/bfdJEHlyn2 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 5, 2021