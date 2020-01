Κόμπι Μπράιαντ: Τον αποχαιρετούν οι μεγάλοι του NBA

Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του τραγικού θανάτου του, αστέρες του NBA, αποχαιρετούν τον δικό τους Κόμπι.

Λεμπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Σακίλ Ο' Νιλ και άλλοι μεγάλοι του NBA, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Κόμπι Μπράιαντ δεν είναι πια κοντά τους.

Λεμπρόν Τζέιμς

Λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα με το ελικόπτερο, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει ένα tweet για τον «αδερφό» του, Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος έβαλε τα κλάματα όταν η αποστολή των Λέικερς προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες.

Η αποστολή των Καλιφορνέζων επέστρεψε στη βάση της και οι παίκτες ήταν συντετριμμένοι για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ...

Ο θρύλος Λέικερς άφησε την τελευταία του πνοή στα 41 του χρόνια, επιβαίνοντας στο μοιραίο ελικόπτερο που έπεσε σε λόφο του Λος Άντζελες στην περιοχή Καλαμπάσας.

Λίγες ώρες πριν σκοτωθεί, ο Κόμπι είχε κάνει ένα tweet για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποβάλλοντας τα σέβη του στον «Βασιλιά» που τον ξεπέρασε στους πόντους στο ΝΒΑ.

LeBron James & the Lakers just arrived in LA. So sad man 😢https://t.co/PeFJGt4SZV — Lakers Empire (@LakersEmpire) January 26, 2020

Μάικλ Τζόρνταν

Ο σπουδαίος Μάικλ Τζόρνταν μίλησε για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του.

Η δήλωση του Μάικλ Τζόρνταν αναφέρει: «Είμαι σοκαρισμένος από την τραγική είδηση του θανάτου Κόμπι και της κόρης τους Γιάννα. Δεν υπάρχουν λέξεις να εκφράσουν τον πόνο που αισθάνομαι. Αγαπούσα τον Κόμπι, ήταν σαν τον μικρό μου αδερφό.

Μιλούσαμε συχνά και θα μου λείψουν αυτές οι συζητήσεις πάρα πολύ.

Ήταν ανταγωνιστικός, ένας από τους σπουδαιότερους του αθλήματος και μία δημιουργική δύναμη.

Ο Κόμπι ήταν επίσης ένας καταπληκτικός πατέρας που αγαπούσε την οικογένειά το, έπαιρνε μεγάλη περηφάνια από την αγάπη που ένιωθε η κόρη του για το παιχνίδι.

Η Ιβέτ μαζί με μένα στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας στη Βανέσα, τους Λέικερς και το μπάσκετ σε όλο τον πλανήτη».

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «δεν υπάρχει» πλέον στα social media. Λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ, την κόρη του και άλλους επτά ανθρώπους, ο διεθνής αθλητής των Μιλγουόκι Μπακς έκλεισε τους λογαριασμούς του σε Twitter, Facebook και Instagram.

Ο ίδιος δεν δήλωσε το παραμικρό, όμως η κίνησή του είναι απίθανο να αφορά κάτι άλλο, εκτός από την απώλεια του μεγάλου βετεράνου παίκτη του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον Κόμπι Μπράιαντ και τον θαύμαζε. Η απώλειά του σίγουρα έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στον παίκτη των Μπακς.

Σακίλ Ο' Νιλ

Ο Σακίλ μαζί με τον Κόμπι σάρωσαν τα πάντα με την φανέλα των Lakers, οι συνεργασίες τους αλλά και οι... κόντρες τους έγραψαν ιστορία και οι δυο τους ποτέ δεν έκρυψαν την αγάπη και τον σεβασμό ο ένας για τον άλλον.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τον πόνο για την τραγωδία, όπου έχασα την ανιψιά μου Τζίτζι και τον αδερφό μου, Κόμπι. Σας αγαπώ και θα μου λείψετε. Τα συλληπητήριά μου στην οικογένεια Bryant και σε εκείνες των άλλων επιβατών», ανέφερε στο tweet του «Big Shaq».

Λούκα Ντόντσιτς

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Μάβερικς αδυνατεί να πιστέψει πως ο Κόμπι Μπράιαντ «έφυγε».

Λίγη ώρα μετά το σοκαριστικό νέο του θανάτου του θρυλικού Κόμπι ο Λούκα Ντόντσιτς σχολίασε στο twitter: «Σε παρακαλώ, όχι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια...»

Ντιρκ Νοβίτσκι

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι αποχαιρέτησε τον Κόμπι Μπράιαντ με μερικά συγκινητικά λόγια στο Twitter, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό του θρύλου των Λέικερς και τη συμπαράστασή του στη σύζυγο και τις κόρες του.

Η ανάρτηση του Ντιρκ Νοβίτσκι στο twitter είχε τη μορφή γράμματος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πει το τελευταίο αντίο αλλά και ένα ευχαριστώ στον Κόμπι Μπράιαντ.

«Είναι κάτι που πραγματικά νιώθω να με πονά. Θα θυμάμαι πάντα να επιστρέφω σπίτι μετά τα παιχνίδια και να σε βλέπω να κυριαρχείς στην τελευταία περίοδο. Ενέπνευσες τόσους ανά τον κόσμο, μαζί και εμένα. Θα λείπεις για πάντα. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη μαζί με τον άγγελό σου, τη Τζίτζι. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στη Βανέσα, τις κόρες και όλους τους φίλους και τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους» ήταν τα λόγια του Γερμανού.

Μάτζικ Τζόνσον

Ο μύθος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον αποχαιρέτησε τον μύθο της αγαπημένης του ομάδας, Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών.

«Τον αγαπώ, αγαπώ την οικογένεια του και ότι έκανε εντός και εκτός παρκέ. Φίλε, ένας θρύλος, σύζυγος, πατέρας, γιος, αδερφός και νικητής Όσκαρ και ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Δύσκολο να το αποδεχθώ. Ο Κόμπι ήταν ηγέτης του παιχνιδιού. Μέντορας για άντρες και γυναίκες. Ήταν είδωλο αλλά έκανε και τόσα πολλά για το LA. Ήταν παθιασμένος με το να βοηθά τους άστεγους και πάντα το γυναικείο μπάσκετ. Προπονούσε την ομάδα της κόρης και έφερε στην ομάδα τόση ευτυχία», έγραψε ο άλλοτε σταρ των Λέικερς και του NBA.

He was such an icon but also did so much for LA. He was passionate about serving the homeless and was an advocate for women's basketball. Coaching his daughter’s basketball team brought him so much happiness. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Λίγα λεπτά αργότερα, σε δεύτερο tweet, έγραψε ότι η ομάδα των Λέικερς και το Λος Άντζελς δεν θα είναι ποτέ ίδια μετά την απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ. Πρόσθεσε δε, πως ο ίδιος και η οικογένειά του προσεύχονται για την οικογένεια του Κόμπι και ότι θα βρίσκονται πάντα κοντά τους.

Laker Nation, the game of basketball & our city, will never be the same without Kobe. Cookie & I are praying for Vanessa, his beautiful daughters Natalia, Bianka & Capri, as well as his parents Joe & Pam & his sisters. We will always be here for the Bryant family. pic.twitter.com/WWxmtEAJqZ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

