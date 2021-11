Κων/πολη: 4 νεκροί & 19 τραυματίες από θυελλώδεις ανέμους

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη από τους θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν την περιοχή, ανακοίνωσε το κυβερνείο.

«Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας ξένος υπήκοος, έχασαν τη ζωή τους και 19 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν, τρεις εξ αυτών σοβαρά», ανέφερε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης σε ένα δελτίο τύπου, επικαλούμενο έναν απολογισμό της κυβερνητικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (Afad).

#Turkey - The strong wind hit the provinces of #Istanbul : 2 dead

Σε βίντεο που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA διακρίνονται δύο άνδρες και ένα καροτσάκι στο έδαφος, κάτω από τα συντρίμμια μιας κατασκευής, σαν να έχει προηγηθεί μια έκρηξη, στη συνοικία Εσενγιούρτ, στο δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε άλλη συνοικία στο δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, αφότου τη χτύπησε στο πρόσωπο ένα δοκάρι, το οποίο ξεκόλλησε από τη στέγη της πολυκατοικίας όπου διέμενε, σύμφωνα με το DHA.

#Turkey : Clock Tower Collapses in Deadly #Hurricane Two people have been killed in #Istanbul . Strong winds also disrupted air traffic with six Turkish #Airlines planes unable to land in Istanbul, and rerouting to Ankara and Izmir instead. pic.twitter.com/k7PZmzAgpj

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να είναι προσεκτικοί, μπροστά στον κίνδυνο ανάλογων ατυχημάτων, με την «πτώση δέντρων και δοκαριών», που προκαλούν άνεμοι η ταχύτητα των οποίων φθάνει τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε άλλες εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ φαίνεται μια στέγη και ένα τμήμα ενός μπαλκονιού να έχουν παρασυρθεί από τους ισχυρούς ανέμους, όπως και φορτηγά να έχουν ανατραπεί σε μία λεωφόρο κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Seems all the newly built verandas, balcony window structures cannot resist the extreme whirlwind of #lodos in #Istanbul

The governors office issued a warning last night and this morning but nothing prepared the city for this type of #windstorm#Fırtına pic.twitter.com/uPEESW0MNs

— Güldenay Sonumut (@Guldenay007) November 29, 2021