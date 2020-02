Κορωναϊός: Αυτό θα είναι το νέο όνομα του ιού - Η απόφαση του ΠΟΫ

Η ονομασία «Covid-19» δόθηκε στον νέο κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Τώρα έχουμε ένα όνομα για την ασθένεια και είναι το Covid-19», δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσιους σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Όπως εξήγησε, το «co» αντανακλά στο «corona» (κορώνα), το «vi» στο «virus» (ιός) και το «d» στο «disease» (ασθένεια).

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε ότι η επιδημία του νέου κοροναϊού αποτελεί «πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο», κάνοντας παράλληλα έκκληση στις χώρες να μοιράζονται τα δείγματα του ιού που διαθέτουν και να επιταχύνουν τις έρευνές τους για φάρμακα ή εμβόλια.

