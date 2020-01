Κοροναϊός: Γυναίκα που τρώει νυχτερίδα γίνεται viral (Video)

Την άποψη ότι ο κορονοϊός που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Γουχάν, μπορεί να μεταδόθηκε στους ανθρώπους από κατανάλωση φιδιού ή νυχτερίδας, διατύπωσε ερευνητική ομάδα.

Μια απίστευτη εκτίμηση έκανε ομάδα Κινέζων επιστημόνων, σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός που εντοπίστηκε, τον περασμένο Δεκέμβριο, στην επαρχία Γουχάν μεταδόθηκε στους ανθρώπους από κατανάλωση νυχτερίδας ή φιδιού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ευρήματα μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο «Journal Of Medical Virology», πρόκειται για ένα νέο στέλεχος το οποίο φαίνεται να είναι ένα μείγμα δύο άλλων κορονοϊών: ένα από νυχτερίδες και ένα άγνωστης προέλευσης.

Η ομάδα, μάλιστα, παρουσίασε στοιχεία και με βάση αυτά ο ιός πριν χτυπήσει τους ανθρώπους ήταν σ' ένα είδος φιδιού, με βάση ορισμένους βιολογικούς δείκτες στις επιφανειακές πρωτεΐνες του. Αυτές οι πρωτεΐνες, λοιπόν, επιτρέπουν στους ιούς να εισβάλλουν σε ξενιστικά κύτταρα και η μεταλλαγμένη μορφή επιτρέπει στον κορονοϊό να επιτεθεί εύκολα σε ανθρώπινα κύτταρα.

Με αφορμή τα πιο πάνω τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει γυναίκα να τρώει σούπα από νυχτερίδα.

​Σε κάποιο σημείο ένας ιός νυχτερίδας μεταδόθηκε σε φίδια και προσαρμόστηκε στο ανοσοποιητικό τους σύστημα. Αργότερα, οι άνθρωποι στην αγορά του Γουχάν, είτε ερχόμενοι σε επαφή με εκείνα είτε καταναλώνοντας κρέας ερπετών, μολύνθηκαν. Ωστόσο, οι εικόνες που προέρχονται από την κινεζική πόλη και κυκλοφορούν από την Daily Star Online, προσφέρουν μια άλλη, ακόμη και πιο ιδιαίτερη εξήγηση.

Οι εικόνες, αν θεωρηθούν αληθινές, φαίνονται να δείχνουν ολόκληρο το σώμα μιας μικρής μαύρης νυχτερίδας, με δέρμα και φτερά, να είναι μέσα σ' ένα πιάτο σούπας.

