Κοροναϊός-Κίνα: Χτίζουν νοσοκομείο για τους ασθενείς σε 10 ημέρες

Σε χρόνο ρεκόρ προσπαθούν να κατασκευάσουν οι τοπικές Αρχές το ολοκαίνουργιο νοσοκομείο στην Ουχάν της Κίνας.

Στο νοσοκομείο αυτό θα νοσηλεύονται όσοι μολυνθούν από το νέο κοροναϊό, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης έχουν λυγίσει υπό το βάρος των εκατοντάδων κρουσμάτων, καθώς τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται σε 830 και οι νεκροί σε 26.

Hospitals in Wuhan have been severely overloaded as thousands of potentially infected individuals seek medical help.#WuhanCoronavirus #WuhanPneumonia #WuhanOutbreak #WuhanLockDown #CoronaVirus pic.twitter.com/syXUm0JSKC

