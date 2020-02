Κορωναϊός: «Σας παρακαλώ, πάρτε την κόρη μου»: H έκκληση μητέρας

Την πολύωρη απέλπιδα προσπάθεια μιας μητέρας να περάσει από τα σύνορα της απομονωμένης πλέον, λόγω κορωναϊού, την καρκινοπαθή κόρη της, προκειμένου να συνεχίσει τη χημειοθεραπεία της κατέγραψαν τα μέσα ενημέρωσης συγκινώντας ακόμη και τους αστυνομικούς.

Οι ώρες κύλαγαν καθώς η 50χρονη Λου Γιουιτζίν πάσχιζε να πείσει τους αστυνομικούς να την αφήσουν να περάσει το φυλάκιό τους, στη γέφυρα πάνω από τον Γιανγκτσέ, να περάσει δηλαδή τα όρια της επαρχίας Χουμπέι, όπου έχει πρακτικά επιβληθεί καραντίνα, καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την επιδημία του νέου κοροναϊού.

Η Λου, αγρότισσα σε χωριό της επαρχίας Χουμπέι, προσπαθούσε να περάσει στην άλλη πλευρά της γέφυρας ώστε η 26χρονη κόρη της, η Χου Πινγκ, να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία — πάσχει από λευχαιμία.

Η νεαρή είναι αδύνατο να υποβληθεί στον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας που χρειάζεται σε νοσοκομείο της επαρχιακής πρωτεύουσας Γουχάν, που έχουν κατακλυσθεί από ασθενείς εν μέσω της επιδημίας.

«Η κόρη μου έχει ανάγκη να πάει σε νοσοκομείο στη Τζιουτζιάνγκ», είπε η Λου. «Χρειάζεται θεραπεία. Αλλά δεν μας αφήνουν». Η κόρη της καθόταν κάτω, τυλιγμένη με μια κουβέρτα, όσο η μητέρα του εκλιπαρούσε τους αστυνομικούς. «Σας παρακαλώ, πάρτε την κόρη μου. Εγώ δεν είναι ανάγκη να περάσω (...) Αλλά σας παρακαλώ, αφήστε την κόρη μου να περάσει», έλεγε.

Η φωνή της μετά βίας ακουγόταν, καθώς από μια μεγαφωνική επαναλαμβανόταν μαγνητοφωνημένο μήνυμα προς τους κατοίκους της Χουμπέι ότι δεν τους επιτρέπεται προσωρινά η είσοδος στη Τζιουτζιάνγκ, στην άλλη πλευρά του Γιανγκτσέ.

