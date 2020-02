Κορωνοϊός: «Καθαροί» οι 3.600 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στους 3,600 επιβάτες και στο προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου που είχε τεθεί σε καραντίνα στο λιμάνι του Χονγκ Κονγκ, λόγω ύποπτων κρουσμάτων για κορωναϊό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις υγειονομικές αρχές, τα τεστ βγήκαν αρνητικά και, κατά συνέπεια, η καραντίνα έληξε. Έτσι, οι επιβάτες θα ξεκινήσουν να αποχωρούν από το απόγευμα της Κυριακής.

