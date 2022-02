Κρίση στην Ουκρανία: Οι ενισχύσεις των ΗΠΑ έφτασαν στη Γερμανία

Οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες που θα ενισχύσουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Γερμανία, εν μέσω της συσσώρευσης ρωσικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, έφθασαν στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού (EUCOM).

«Στρατιώτες από το 18ο Αερομεταφερόμενο Σώμα αφίχθησαν σήμερα στο Βισμπάντεν», δήλωσε εκπρόσωπος της EUCOM σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, συμπληρώνοντας πως θα εγκατασταθούν στη Γερμανία για να υποστηρίξουν 1.700 αλεξιπτωτιστές που πρόκειται να αναπτυχθούν στην Πολωνία.

«Πρόκειται για τους πρώτους από τους 2.000 στρατιώτες που θα έρθουν στην Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για τη μετακίνηση επιπλέον δυνάμεων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη για την υποστήριξη των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση

(1/2) These are the first of 2,000 #Soldiers to arrive in #Europe following @DeptofDefense's announcement of additional forces moving from the U.S. to #Europe in support of our @NATO #Allies. 🇺🇸 🇩🇪 🇵🇱 #StrongerTogether #WeAreNATO @US_EUCOM @USArmy pic.twitter.com/nk0GPHiqwc

— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) February 4, 2022