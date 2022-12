«Κυκλώνας-βόμβα» στις ΗΠΑ: Πολύνεκρη καραμπόλα 46 οχημάτων

Τους 17 έχουν φτάσει οι νεκροί από δυστυχήματα που σχετίζονται με την ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία η οποία πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το Sky News.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε μια τεράστια καραμπόλα 46 οχημάτων στο Ohio Turnpike, έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με διόδια στο Οχάιο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το NBC News, χρησιμοποιήθηκαν πούλμαν για να μεταφερθούν οι επιβάτες των εμπλεκόμενων οχημάτων σε εγκαταστάσεις με θέρμανση στην περιοχή, η οποία καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες τα τελευταία 24ωρα. Στη συνέχεια ξεκίνησε η χρονοβόρα διαδικασία της απομάκρυνσης των οχημάτων, προκειμένου να ανοίξει ξανά ο δρόμος.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022