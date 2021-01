Λάρι Κινγκ: Οι σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του

«Επί 63 χρόνια, στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα, ο Λάρι Κινγκ είχε πάρει πολλές χιλιάδες συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις αυτές, μαζί με τα βραβεία αλλά και την παγκόσμια δημοφιλία που κέρδισε, μαρτυρούν το μοναδικό και απαραμείωτου ταλέντου του ως παρουσιαστή». Με αυτές τις φράσεις, μέσω Twitter, ανακοινώθηκε ο θάνατος του Λάρι Κινγκ από τους συνεργάτες του στην εταιρεία παραγωγής Ora Media, την οποίαν ο ίδιος είχε ιδρύσει το 2012. Ήταν 87 ετών. Το «πλήρης ημερών» δεν μπορεί να ειπωθεί ποτέ. Το «πλήρης εμπειριών» όμως, θα μπορούσε να συνοδεύει τον τελευταίο αποχαιρετισμό σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρόσωπα του κόσμου.

Ο Λάρι Κινγκ δεν ήταν δημοσιογράφος -αλλά διέπρεψε σε ένα είδος δημοσιογραφίας που βασίζεται αποκλειστικά στις συνεντεύξεις. Βάσει παρουσιαστικού, δεν θα έπρεπε να έχει βγει ποτέ στην τηλεόραση. Δεν ήταν γοητευτικός -αλλά ήταν εξαιρετικά συμπαθής. Και, κυρίως, δεν ήταν ο ορισμός του «καλού παιδιού». Το προσωπικό του βιογραφικό είναι γεμάτο από περιπέτειες με τον τζόγο, χρεωκοπίες, κατηγορίες για απάτη και, εννοείται, 8 γάμοι με 7 διαφορετικές συζύγους. Επίσης, δεν ήταν πάντα επιτυχημένος, καθώς στα τελευταία χρόνια, οι εκπομπές του προσήλκυαν όλο και λιγότερη τηλεθέαση.

Larry King, the longtime CNN host who became an icon through his interviews with countless newsmakers and his sartorial sensibilities, has died. He was 87. https://t.co/eWOnYiwla2 pic.twitter.com/J61Zr0Kk4N

— CNN (@CNN) January 23, 2021