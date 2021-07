Λεβερκούζεν: Δύο νεκροί, πέντε αγνοούμενοι και 31 τραυματίες

Δύο νεκροί, πέντε αγνοούμενοι και 31 τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση: η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο Λεβερκούζεν, στη δυτική Γερμανία, σε μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, συγκλόνισε την πόλη και τους κατοίκους της.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ορατό από μεγάλη απόσταση, κάλυπτε όλη την ημέρα την περιοχή, κοντά στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν. Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, λόγω του φόβου πιθανών επιβλαβών αναθυμιάσεων.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0

— DW News (@dwnews) July 27, 2021