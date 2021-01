Λεωφορείο κόπηκε στα δύο & κρεμάστηκε από γέφυρα (Φωτο)

Το διπλό λεωφορείο- «φυσαρμόνικα» εξετράπη πάνω από γέφυρα στην Νέα Υόρκη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 8 από τους επιβάτες του.

Ο οδηγός του λεωφορείου συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τραυματίες και η κατάστασή του αναφέρεται ως κρίσιμη.

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO

Η περιοχή του Μπρονξ, όπου έλαβε χώρα το ατύχημα, εκκενώθηκε σύντομα από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρα εκλήθησαν αμέσως στο σημείο για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο τους τραυματίες.

Horrible accident on Washington Bridge (Which connects 181st in Manhattan to the Bronx. This is not the GWB.)

Tandem bus dangling off edge. Emergency services have closed off the entire area. https://t.co/nOCK9VpNvL

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) January 15, 2021