Λευκορωσία: Βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών στo Μινσκ (Βίντεο)

Με βίαιο τρόπο προχώρησαν σε συλλήψεις διαδηλωτών αστυνομικές δυνάμεις στο Μινσκ της Λευκορωσίας, σύμφωνα με τα πρακτορεία TASS και Reuters.

Οι διαδηλωτές πραγματοποιούσαν πορεία με κατεύθυνση την πλατεία Ανεξαρτησίας. Σε κάποιο σημείο, οι αστυνομικοί έκαναν παρέμβαση και ξεκίνησαν να χωρίζουν σε ομάδες τους διαδηλωτές πρoχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ άλλοι διαδηλωτές προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν από τα χέρια των αστυνομικών.

Minsk right now. Women have gathered to support Maria Kolesnikova who the authorities tried to deport last night and who is still missing. OMON attacked the group and started mass detentions.#Belarus pic.twitter.com/8GCGGEkn8W

— NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2020